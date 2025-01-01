Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 27: Dreckspatz
23 Min.Ab 12
Die Mutter des 18-jährigen Praktikanten Arthur Bering hat ihren Sohn als vermisst gemeldet. Die Fahnder haben zunächst ehemalige Schulkameraden im Visier, die Arthur aufgrund seines Umwelt-Engagement schon immer gemobbt haben. Sind diese wirklich für sein Verschwinden verantwortlich? Die Beamten entdecken eine weitere heiße Spur, die Ungeheuerliches offenbart ...
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1