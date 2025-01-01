Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 27
Folge 27: Dreckspatz

23 Min.Ab 12

Die Mutter des 18-jährigen Praktikanten Arthur Bering hat ihren Sohn als vermisst gemeldet. Die Fahnder haben zunächst ehemalige Schulkameraden im Visier, die Arthur aufgrund seines Umwelt-Engagement schon immer gemobbt haben. Sind diese wirklich für sein Verschwinden verantwortlich? Die Beamten entdecken eine weitere heiße Spur, die Ungeheuerliches offenbart ...

