Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 34: Hals über Kopf
23 Min.Ab 12
Dennis Tabbe (39) erhält einen mysteriösen Anruf und rennt daraufhin Hals über Kopf aus dem Haus. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Wer war der Anrufer, und um was ging es in dem Gespräch? Ist Dennis vielleicht in eine Straftat verwickelt, wie seine Frau Steffi befürchtet?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1