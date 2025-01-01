Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 36: Unheilschwanger
23 Min.Ab 12
Die 48-jährige Antonia Schulz ruft alarmiert die Polizei, um ihre hochschwangere Tochter Jennifer als vermisst zu melden. Die Vermisstenfahndern sind verblüfft, ist sie doch nach Vanessa Lehmann die zweite Hochschwangere, die verschwunden ist. Als sie aufdecken, dass sie denselben Geburtsvorbereitungskurs besucht haben, ist ihnen klar: Das kann kein Zufall sein ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1