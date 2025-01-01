Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Unheilschwanger

SAT.1Staffel 2Folge 36
Unheilschwanger

UnheilschwangerJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 36: Unheilschwanger

23 Min.Ab 12

Die 48-jährige Antonia Schulz ruft alarmiert die Polizei, um ihre hochschwangere Tochter Jennifer als vermisst zu melden. Die Vermisstenfahndern sind verblüfft, ist sie doch nach Vanessa Lehmann die zweite Hochschwangere, die verschwunden ist. Als sie aufdecken, dass sie denselben Geburtsvorbereitungskurs besucht haben, ist ihnen klar: Das kann kein Zufall sein ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen