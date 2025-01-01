Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 41: Vor verschlossener Tür
23 Min.Ab 12
Als Social-Media-Influencer El Margo seinen Fan, Leni Zimmermann, bei ihr zu Hause überrascht, weist das 17-jährige Mädchen ihn brüsk an der Tür ab. Nach der Veröffentlichung der Videoaufnahme von der merkwürdigen Situation erhält El Margo anonyme Drohnachrichten und erfährt, dass Leni verschwunden ist. Vermisstenfahnder Michael Smolik übernimmt El Margos Personenschutz und stellt zwei Mobberinnen. Stecken sie hinter Lenis Verschwinden?
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1