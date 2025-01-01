Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vor verschlossener Tür

SAT.1Staffel 2Folge 41
Folge 41: Vor verschlossener Tür

23 Min.Ab 12

Als Social-Media-Influencer El Margo seinen Fan, Leni Zimmermann, bei ihr zu Hause überrascht, weist das 17-jährige Mädchen ihn brüsk an der Tür ab. Nach der Veröffentlichung der Videoaufnahme von der merkwürdigen Situation erhält El Margo anonyme Drohnachrichten und erfährt, dass Leni verschwunden ist. Vermisstenfahnder Michael Smolik übernimmt El Margos Personenschutz und stellt zwei Mobberinnen. Stecken sie hinter Lenis Verschwinden?

