Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 44: Kalte Füße
23 Min.Ab 12
Emily Mungen vermisst ihren Bruder David Mungen. Er sollte heute seine Verlobte Lara Busch heiraten. Hat David einfach kalte Füße bekommen? Oder ist der Junggesellenabschied in einer Kneipe am Vorabend womöglich außer Kontrolle geraten? Als die Fahnder in der Nähe der Kneipe Blutspuren finden, nehmen die Ermittlungen neue Fahrt auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1