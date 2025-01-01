Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Freundschaftsdienst

SAT.1Staffel 2Folge 47
Freundschaftsdienst

FreundschaftsdienstJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 47: Freundschaftsdienst

23 Min.Ab 12

Der 18-jährige Alex verschwindet aus dem Haus seiner Eltern, als diese für zwei Tage verreist sind. Das Haus ist verwüstet, das Familienauto verschwunden. Hat der Schüler eine Party geschmissen und sich dann in ein neues Leben verabschiedet? Oder ist ihm etwas zugestoßen? Und was hat der Biolehrer mit Alex' Verschwinden zu tun? Ein Fall, der für die Vermisstenfahnder eine überraschende Wendung bereithält ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen