Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 47: Freundschaftsdienst
23 Min.Ab 12
Der 18-jährige Alex verschwindet aus dem Haus seiner Eltern, als diese für zwei Tage verreist sind. Das Haus ist verwüstet, das Familienauto verschwunden. Hat der Schüler eine Party geschmissen und sich dann in ein neues Leben verabschiedet? Oder ist ihm etwas zugestoßen? Und was hat der Biolehrer mit Alex' Verschwinden zu tun? Ein Fall, der für die Vermisstenfahnder eine überraschende Wendung bereithält ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1