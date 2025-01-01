Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 48: Ausgeliefert
23 Min.Ab 12
Pizzabäckerin Maria Morella (48) macht sich große Sorgen: Ihr Sohn Gino Morella (28) ist von einer seiner Servicefahrten nicht zurückgekehrt. War er mit zwei Kiffern aneinandergeraten, die glaubten, Gino habe sie an die Polizei verpfiffen? Die Vermisstenfahnder ermitteln anhand der GPS-Daten von Ginos Routen, dass er immer wieder eine Adresse angefahren hatte - für die aber gar keine Pizzabestellungen vorlagen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1