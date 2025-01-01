Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Ausgeliefert

SAT.1Staffel 2Folge 48
Ausgeliefert

AusgeliefertJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 48: Ausgeliefert

23 Min.Ab 12

Pizzabäckerin Maria Morella (48) macht sich große Sorgen: Ihr Sohn Gino Morella (28) ist von einer seiner Servicefahrten nicht zurückgekehrt. War er mit zwei Kiffern aneinandergeraten, die glaubten, Gino habe sie an die Polizei verpfiffen? Die Vermisstenfahnder ermitteln anhand der GPS-Daten von Ginos Routen, dass er immer wieder eine Adresse angefahren hatte - für die aber gar keine Pizzabestellungen vorlagen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen