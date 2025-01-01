Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 5: Kaltes Erwachen
23 Min.Ab 12
Tamara Mangold und ihr Verlobter Guido Wagner sind verschwunden. Die Schlösser ihrer gemeinsamen Wohnung wurden ausgetauscht. Warum? Die Vermisstenfahnder bringen Licht ins Dunkel und ermitteln, dass Guido Wagner sich offenbar von Tamara getrennt hat. Hat die Verlassene sich aus Liebeskummer dann auf ein dubioses Selbsterfahrungsseminar eingelassen? Die Zeit arbeitet gegen die Ermittler. Denn bei den niedrigen Temperaturen kann kein Mensch mehrere Nächte draußen überleben.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1