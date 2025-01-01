Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 7: Die harte Nuss
23 Min.Ab 12
Die 39-jährige Sonja Nolte wird anonym bedroht und glaubt, dass ein dubioser Immobilienmakler aus ihrem Haus sie rausekeln will. Als ihr Freund Fabian verschwindet, stellt sich die Frage, ob er entführt wurde, um Sonja noch mehr unter Druck zu setzen. Michael Smolik bietet ihr Personenschutz an, weil er mutmaßt, dass nicht nur Fabians Leben gerade in Gefahr ist ...
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1