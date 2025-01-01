Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die harte Nuss

SAT.1Staffel 2Folge 7
Die harte Nuss

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 7: Die harte Nuss

23 Min.Ab 12

Die 39-jährige Sonja Nolte wird anonym bedroht und glaubt, dass ein dubioser Immobilienmakler aus ihrem Haus sie rausekeln will. Als ihr Freund Fabian verschwindet, stellt sich die Frage, ob er entführt wurde, um Sonja noch mehr unter Druck zu setzen. Michael Smolik bietet ihr Personenschutz an, weil er mutmaßt, dass nicht nur Fabians Leben gerade in Gefahr ist ...

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen