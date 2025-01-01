Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 9: Die Feuertaufe
23 Min.Ab 12
Der 15-jährige Jan Möller zieht mit seiner Mutter in eine neue Stadt und verschwindet wenig später spurlos. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Vermisstenfahnder auf einen Chat-Verlauf, in dem Jan zu einer lebensgefährlichen "Feuertaufe" aufgefordert wird ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1