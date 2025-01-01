Die Ruhrpottwache
Folge 1: Der Casino-Coup
43 Min.Ab 12
Nach einem bewaffneten Raubüberfall im Casino, wird einer der beiden Täter geschnappt. Er ist kein Unbekannter für die Casino-Kassiererin und plötzlich ist auch noch ihre kleine Nichte in Gefahr. Als eine Abi-Party auf einem Rheinschiff eskaliert, müssen die gerufenen Polizisten hart durchgreifen, um die Streithähne zu trennen. Dann wird klar, dass eines der feiernden Mädchen verschwunden ist und womöglich im kalten Wasser um ihr Leben kämpft.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln