SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 01.01.2025
44 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Ein junges Mädchen befürchtet, ihr Vater könnte sterben. Er ist Kickboxtrainer und darf nach einer Verletzung nicht mehr selbst kämpfen - doch genau das hat er vor. - Eine Postbotin entdeckt eine stark blutende Frau. Ihr wurde ein Stück Ohr abgebissen. Die Blutspur führt die Polizei zum Täter, der sich selbst in Lebensgefahr befindet. - Und: Sprayer besudeln einen Kiosk und stechen die Ladenbetreiberin nieder, als sie die Täter aufhalten will.

