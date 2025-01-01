Die Ruhrpottwache
Folge 2: Überlebenskampf
44 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Ein junges Mädchen befürchtet, ihr Vater könnte sterben. Er ist Kickboxtrainer und darf nach einer Verletzung nicht mehr selbst kämpfen - doch genau das hat er vor. - Eine Postbotin entdeckt eine stark blutende Frau. Ihr wurde ein Stück Ohr abgebissen. Die Blutspur führt die Polizei zum Täter, der sich selbst in Lebensgefahr befindet. - Und: Sprayer besudeln einen Kiosk und stechen die Ladenbetreiberin nieder, als sie die Täter aufhalten will.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln