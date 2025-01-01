Spur der Gewalt - Sex-Gangster auf der FluchtJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 4: Spur der Gewalt - Sex-Gangster auf der Flucht
42 Min.Ab 12
Die Polizisten werden wegen einer Schlägerei in einer Kneipe gerufen. Doch dann stellt sich heraus, dass ein gewaltbereiter Sexualstraftäter den Streit angezettelt hat, um bei seinem Freigang zu fliehen. Die Verfolgung beginnt. - Ein Hundebesitzer entdeckt beim Gassi-Gehen ein Auto im Kanal und verständigt die Polizei. Die Beamten finden eine verletzte und bewusstlose Frau im Kofferraum und rufen einen Krankenwagen. Wer wollte der jungen Frau etwas antun?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln