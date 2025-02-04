Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 15: Böse Mädchen

23 Min.Ab 12

Die besorgten Eltern eines jungen Mädchens kommen auf die Wache, weil sie ein Tütchen mit Marihuana im Zimmer ihrer Tochter entdeckt haben. Doch im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass hinter dem Drogenfund noch viel mehr steckt, als anfänglich gedacht ... Und: Die Polizisten werden zur Hilfe gerufen, da Unbekannte eine Geburtstagsfeier gecrasht haben. Als die Beamten eintreffen, werden sie Zeuge, wie auf einen der Gäste geschossen wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alle 7 Staffeln und Folgen