Die Ruhrpottwache

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 25
23 Min.Ab 12

Notfalleinsatz in der Schule! Ein junges Mädchen ist aus dem zweiten Stock aus dem Fenster gefallen und wird vom Notarzt versorgt, als die Kripobeamten eintreffen: War es ein Unfall oder womöglich ein versuchter Mord? Und: Die Kundin eines Fitnessstudios ruft die Polizei, weil sie eine Kamera in der Damendusche entdeckt hat. Doch als die Beamten eintreffen, müssen sie sich erst mal um einen verletzten Mann im Saunabereich kümmern ...

SAT.1 GOLD
