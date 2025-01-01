Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Die Notlüge

SAT.1Staffel 1Folge 39
Folge 39: Die Notlüge

23 Min.Ab 12

Völlig aufgelöst muss eine Mutter feststellen, dass ihrer Tochter womöglich etwas zugestoßen ist. Sie glaubt, dass der neue Freund, ein ehemaliger Krimineller, einen schlechten Einfluss auf ihre Tochter hat und sie nun auch noch in Gefahr gebracht hat. Die Beamten müssen einen Einbruch aufklären, bei dem es aber keine Einbruchsspuren gibt. Sie vermuten, dass der Einbrecher es gezielt auf die junge Frau abgesehen hat und wahrscheinlich einer ihrer WG-Mitbewohner sei.

