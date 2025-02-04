Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Das Gold neben Mimi

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 45
Das Gold neben Mimi

Das Gold neben MimiJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 45: Das Gold neben Mimi

23 Min.Ab 12

Ob spektakuläre Verfolgungsjagden, Explosionen oder die schwierige Suche nach einem Beweisstück: Michael Smolik und seine Kollegen der Hauptwache Duisburg Nord brauchen ihr ganzes Knowhow, um den Täter zu fassen. Die Fälle sind tatsächlichen Einsätzen nacherzählt. Das Besondere: Wie im echten Leben in ihren Jobs wissen die Beamten auch hier nicht, was sie erwartet, wenn sie zu einem Tatort kommen.

