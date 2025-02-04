Die Ruhrpottwache
Folge 79: Die Reifeprüfung
23 Min.Ab 12
Michael Smolik im Dauereinsatz: Bei einem Verkehrsunfall ereignet sich ein weiterer Unfall. Ein viel zu schnell fahrender Wagen rast unkontrolliert in den Unfallwagen hinein, nachdem die Reifen geplatzt sind! - Die Beamten werden aufgrund von Vandalismus gerufen. Ein Versicherungsmitarbeiter wurde auf einem großen Fotoplakat mittels Fotomontage bloßgestellt. Wer steckt dahinter? Und warum?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln