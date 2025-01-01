Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Angeschwärzt

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 11
Angeschwärzt

AngeschwärztJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 11: Angeschwärzt

42 Min.Ab 12

Per Funk erhalten die Polizisten eine Diebstahlmeldung: Es ist ein Video aufgetaucht, welches die Angestellte einer Gärtnerei bei einem Diebstahl zeigt. Dabei sind 5000 Euro aus der Kasse gestohlen worden. Die Kripobeamten wurden von einer Anwohnerin aufgrund einer bewusstlosen Frau gerufen. Vor Ort erwartet sie bereits die aufgelöste Frau, die soeben wieder zu sich gekommen ist. Neben dem brutalen Akt wurde auch ihr Sohn aus dem Kinderwagen entführt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen