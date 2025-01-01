Die Ruhrpottwache
Folge 11: Angeschwärzt
42 Min.Ab 12
Per Funk erhalten die Polizisten eine Diebstahlmeldung: Es ist ein Video aufgetaucht, welches die Angestellte einer Gärtnerei bei einem Diebstahl zeigt. Dabei sind 5000 Euro aus der Kasse gestohlen worden. Die Kripobeamten wurden von einer Anwohnerin aufgrund einer bewusstlosen Frau gerufen. Vor Ort erwartet sie bereits die aufgelöste Frau, die soeben wieder zu sich gekommen ist. Neben dem brutalen Akt wurde auch ihr Sohn aus dem Kinderwagen entführt.
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln