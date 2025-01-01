Die Ruhrpottwache
Folge 1: Sie ist meine Tochter
43 Min.Ab 12
Eine Mutter kann ihr Glück kaum fassen: Auf einer Social Media-Plattform entdeckt sie ihre Tochter, die vorzehn Jahren von ihrem leiblichen Vater entführt worden ist! Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. - Eine halbnackte Frau torkelt benommen die Straße entlang, als die Beamten sie aufgreifen. Ihr Anblick und Zustand lässt die Polizei vermuten, dass die Frau Opfer eines Sexualdeliktes geworden ist.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln