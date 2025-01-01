Die Ruhrpottwache
Folge 19: Der Bund fürs Leben
42 Min.Ab 12
Ein großer Schock für jede Mutter: Als sie mit ihrem Sohn via Videotelefonie spricht, wird dieser niedergeschlagen! Der Täter bleibt allerdings unerkannt - lediglich der Arm war zu sehen. Eine Rentnerin wird bestohlen und macht sich mit ihrer Freundin auf den Weg zur Wache. Dort angekommen, zeigt sie den Beamten ein heimlich aufgenommenes Handyvideo, welches darauf schließen lässt, dass die Einkaufshilfe hinter dem Diebstahl steckt.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
