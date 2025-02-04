Die Ruhrpottwache
Folge 6: Auge um Auge
43 Min.Ab 12
Die Geschäftsführerin eines Versandhandels für Schuhe wird beim Ausliefern der Ware Opfer eines Raubdelikts. Es scheint, als würde der Täter aus den eigenen Reihen kommen. - Eine Frau stürmt panisch in die Wache. Sie wurde soeben Zeuge, wie ihr Mann gekidnappt wurde. - Ein kleines Mädchen spielt auf einem Spielplatz und ist plötzlich hinter einem Gebüsch verschwunden. Besorgt schaut die Mutter nach und findet ihre Tochter bewusstlos und mit einer Kopfwunde am Boden liegend.
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln