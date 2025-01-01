Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 4
Folge 4: Sprit im Blutr

42 Min.Ab 12

Ein 13-jähriger Junge ist nach einem Streit mit dem Auto seines Stiefvaters davongerast. Kurz darauf geht eine Unfallmeldung mit Personenschaden bei der Polizei ein. - Eine Frau kommt mit einem Hund auf die Wache. Sie wurde von unseriösen Hundeverkäufern betrogen und ausgeraubt! - Die Streifenpolizisten werden zu einem Spielplatz gerufen. Dort sollen Böller in der Nähe des Sandkastens hochgegangen sein, gerade als Kinder dort gespielt haben.

