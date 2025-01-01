Die Ruhrpottwache
Folge 8: Eine Klasse für sich
43 Min.Ab 12
Während eines Videotelefonats mit ihrer Freundin wird die Inhaberin eines Catering-Services von einem maskierten Mann überrascht. Geistesgegenwärtig greift sie nach einer Pfanne und schlägt zu. Eine Mutter sucht verzweifelt ihre kleine Tochter, bis sie einen Zettel unter dem Scheibenwischer ihres Autos findet und nun die Gewissheit hat: Ihr kleines Mädchen wurde entführt.
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln