Die Ruhrpottwache
Folge 47: Polizistin in Gefahr
43 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 12
Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg arbeitet undercover in einer Drogerie, die seit geraumer Zeit mit vergifteter Babynahrung erpresst wird. Als eine der Verkäuferinnen mit dem potentiellen Täter gesichtet wird, spitzt sich die Lage zu ... - Eine Frau entdeckt einen verletzten Mann am Straßenrand, der erklärt, dass er einem schwerverletzten Mädchen helfen wollte. Doch nun sind das Mädchen und sein Sprinter verschwunden!
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln