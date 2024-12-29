Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Polizistin in Gefahr

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 47vom 29.12.2024
Polizistin in Gefahr

Die Ruhrpottwache

Folge 47: Polizistin in Gefahr

43 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 12

Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg arbeitet undercover in einer Drogerie, die seit geraumer Zeit mit vergifteter Babynahrung erpresst wird. Als eine der Verkäuferinnen mit dem potentiellen Täter gesichtet wird, spitzt sich die Lage zu ... - Eine Frau entdeckt einen verletzten Mann am Straßenrand, der erklärt, dass er einem schwerverletzten Mädchen helfen wollte. Doch nun sind das Mädchen und sein Sprinter verschwunden!

