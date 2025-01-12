Die Ruhrpottwache
Folge 50: Fauler Zahn
42 Min.Ab 12
Als eine Frau sieht, wie ihre Freundin zu Hause von einem ominösen Zahnarzt behandelt wird, der eine enorme Geldsumme verlangt, vermutet sie, einem Betrüger auf der Spur zu sein. - Mitten in der Nacht werden zwei Hundewelpen aus einem Tierheim gestohlen. Die Überreste einer ausländischen Zigarette und eine Rikscha sollen die Beamten zu dem Täter führen. - Die Inhaberin eines Tanzstudios wird beschuldigt, den Kundinnen illegale Schlankmacher in die Getränke zu mischen!
Weitere Folgen in Staffel 7
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln