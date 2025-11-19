Die Spreewaldklinik
Folge 100: Verführerisch umsorgt
35 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6
Mona freut sich auf einen Abend allein mit Erik - doch dann zeigt auch er Anzeichen einer Lebensmittelvergiftung und muss in die Klinik. Durch die Welle an Patienten kommen die räumlichen Kapazitäten an ihre Grenzen, und so müssen sich ausgerechnet Nico und Paul ein Zimmer teilen. Ob es endlich zu einer Aussprache kommt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH