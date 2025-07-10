Die Spreewaldklinik
Folge 9: Achtung, Schlangen!
34 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 6
Obwohl Lars wenig begeistert ist, dass Mona und Timmy ohne Absprache vorübergehend in Eriks Wohnung ziehen, unterstützt er seinen Bruder. Doch seine Abneigung gegenüber Mona ist nicht zu übersehen. Paul gerät bei einem Arbeitstermin mit einem Bauunternehmer aneinander - ohne zu wissen, welche Konsequenzen der Streit nach sich ziehen wird. Lea freut sich, dass sie kurzfristig arbeiten muss und so der Spreewaldtour mit Mark entkommt. Doch ihre Freude währt nur kurz.
