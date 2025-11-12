Die Spreewaldklinik
Folge 4: Eine neue Freundschaft
34 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6
Erik ist erleichtert, dass Mona einem Vaterschaftstest zustimmt. Doch als er selbst eine Speichelprobe von Timmy nehmen soll, bittet er überfordert Dr. Wemuth um Hilfe. Während Erik zwischen Vatergefühlen und seiner Ex Mona als neue Kollegin hin- und hergerissen ist, gerät auch Leas Gefühlswelt aus den Fugen - bis sie unerwarteten Beistand erhält. Währenddessen stachelt Mark Radu zu einer riskanten Wette mit Richard an, um seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH