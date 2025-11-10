Die Spreewaldklinik
Folge 2: Entwurzelt
35 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6
Nico will mit Lea über den Brief sprechen, doch vorher muss sie sicher sein, dass Lea wirklich ihre leibliche Mutter ist. Bei der Suche nach ihrer Geburtsurkunde wird sie jedoch von Paul erwischt. Währenddessen beobachtet Lea misstrauisch, wie Erik sich auf Timmy einlässt. Als Erik erfährt, dass Mona sich in der Klinik bewirbt, wird ihm unwohl - und da ist er bei Weitem nicht der Einzige. Gitta muss den Einstand für Dr. Mark Engelhardt organisieren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH