Die Spreewaldklinik
Folge 12: Auf dem Prüfstand
34 Min.Ab 6
Nachdem Fiona ihrem Vater gestanden hat, ihren Praktikumsplatz verloren zu haben, bringt Dr. Wemuth sie zu Oberschwester Gitta. Mona fordert von Erik, sich mehr um Timmy zu kümmern, was ihn begeistert, jedoch auch befürchten lässt, weniger Zeit für Lea zu haben, und schlägt einen Kompromiss vor. Währenddessen setzt Vivian ihre Drohung um und überprüft die Effizienz der Angestellten - besonders Radu gerät unter Druck. Wird Radu der zunehmenden Belastung standhalten können?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH