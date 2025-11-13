Die Spreewaldklinik
Folge 13: Intuition
35 Min.Ab 6
Als die Belegschaft erfährt, dass Erik zu Lea in die Datsche gezogen ist, wird Lea von Gitta dazu überredet, Erik mit einer Einweihungsparty zu überraschen. Dort taucht auch Mona unerwartet auf, und zwischen ihr und Lea taut endlich das Eis. Doch ein heimliches Telefonat weckt erneut Zweifel. Während Yeliz' Symptome weiterhin bestehen und Mark hinter Eriks Rücken handeln will, reagiert Dr. Berg allergisch auf ein Armband, das Richard beim Tauchen gefunden und ihr geschenkt hat.
Die Spreewaldklinik
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH