Die Spreewaldklinik
Folge 106: Unter Hochspannung
34 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6
Pauls Plan, Koschwitz mit seiner Affäre zu erpressen, gerät ins Wanken, als zuerst Dr. Berg erfährt, dass er und Doreen den Patienten belästigen - und Koschwitz dann eine unerwartete Info preisgibt. Nachdem Mark vom Kuss zwischen Erik und Lea erfahren hat, wird er ausgerechnet mit Mona zu einem Patienten mit Nierenkolik und dessen hochschwangerer Ehefrau auf einen Einödhof gerufen. Radu hat trotz guter Vorbereitung Angst, bei der OP wegen seiner zitternden Hand zu versagen.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH