Die Spreewaldklinik
Folge 107: Nachwehen
34 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 6
Als Paul von den Betrugsvorwürfen freigesprochen ist, kann der Bau der Rehaklinik fortgesetzt werden. Fiona, die sich mit Vivian gutstellen will, sieht darin das Ende der Sparmaßnahmen. Erik bittet Mark, Mona nichts von seinem Kuss mit Lea zu erzählen. Als Mona dennoch davon erfährt, entwickelt sich eine gefährliche Dynamik. Dr. Berg plant einen Urlaub mit Robert, doch der muss wieder zu einem Einsatz in den Jemen.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH