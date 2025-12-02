Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Heimatlos

SAT.1Staffel 2Folge 109vom 02.12.2025
Heimatlos

HeimatlosJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 109: Heimatlos

34 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6

Nico spricht mit Radu über ihre Angst vor der potenziellen Kündigungswelle. Während sich beide gegenseitig ermutigen, hält Nico an ihrer Familie als sicherem Hafen fest. Enttäuscht, dass Vera ohne Lea aus dem Urlaub zurückkehrt, findet Mark Ablenkung bei Yeliz, die wegen einer Schnittwunde in die Klinik kommt - und ihm eine ernste Überlegung anvertraut. Vor Roberts Abreise will Dr. Berg mit ihm jede Minute verbringen, doch der Klinikalltag macht es ihnen nicht leicht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen