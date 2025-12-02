Die Spreewaldklinik
Folge 109: Heimatlos
34 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6
Nico spricht mit Radu über ihre Angst vor der potenziellen Kündigungswelle. Während sich beide gegenseitig ermutigen, hält Nico an ihrer Familie als sicherem Hafen fest. Enttäuscht, dass Vera ohne Lea aus dem Urlaub zurückkehrt, findet Mark Ablenkung bei Yeliz, die wegen einer Schnittwunde in die Klinik kommt - und ihm eine ernste Überlegung anvertraut. Vor Roberts Abreise will Dr. Berg mit ihm jede Minute verbringen, doch der Klinikalltag macht es ihnen nicht leicht.
Die Spreewaldklinik
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH