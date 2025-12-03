Die Spreewaldklinik
Folge 110: Verbotene Nähe
34 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 6
Nico ist geschockt darüber, dass ihre Eltern sich scheiden lassen und das Haus verkaufen wollen. Während Radu sie aufbauen will, rudern Paul und Doreen etwas zurück. Andreja bemerkt, wie Mark zuerst mit Gitta und dann mit einer Patientin flirtet. Dr. Berg kann aufatmen: Robert ist nicht ohne Abschied geflogen, sondern hat einen Ausflug organisiert. Schwer verliebt landen die beiden in einer Situation, in der Robert bangen muss, ob er seinen Flug erreicht.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH