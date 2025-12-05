Die Spreewaldklinik
Folge 112: Babyglück
34 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 6
Vera hilft Yeliz bei der Vorbereitung auf das Baby. Lea freut sich, ist sich aber unsicher, ob Vera ihre eigene Kinderlosigkeit wirklich verarbeitet hat. Kai ist schockiert, als er seinen alten Bekannten Hagen in der Klinik sieht. Um eine Begegnung zu verhindern, drückt er sich vor der nächsten Essenslieferung - Andreja wird skeptisch. Wemuth will sein biologisches Alter verjüngen und fortan auf Zucker verzichten. Seine Maßnahmen beeinträchtigen jedoch die gesamte Belegschaft.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH