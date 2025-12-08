Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Streit und Missverständnisse

SAT.1Staffel 2Folge 113vom 08.12.2025
Streit und Missverständnisse

Folge 113: Streit und Missverständnisse

34 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 6

Um sich mit Mona zu versöhnen, plant Erik mit ihr und Timmy eine Baumhaus-Übernachtung. Als Timmy, der zufällig davon erfährt, begeistert ist, denkt Mona, Erik würde den Jungen benutzen. Andreja wird misstrauisch, als Kai seinen Social-Media-Account löscht und dann geheimnisvoll mit Mona spricht. Kai erkennt indessen das Ausmaß seiner Probleme. Nach anfänglichem Zögern weist Nico einen Patienten, der ein Haus kaufen möchte, auf ihr Elternhaus hin - nicht ahnend, was er vorhat.

