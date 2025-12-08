Streit und MissverständnisseJetzt kostenlos streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 113: Streit und Missverständnisse
34 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 6
Um sich mit Mona zu versöhnen, plant Erik mit ihr und Timmy eine Baumhaus-Übernachtung. Als Timmy, der zufällig davon erfährt, begeistert ist, denkt Mona, Erik würde den Jungen benutzen. Andreja wird misstrauisch, als Kai seinen Social-Media-Account löscht und dann geheimnisvoll mit Mona spricht. Kai erkennt indessen das Ausmaß seiner Probleme. Nach anfänglichem Zögern weist Nico einen Patienten, der ein Haus kaufen möchte, auf ihr Elternhaus hin - nicht ahnend, was er vorhat.
Die Spreewaldklinik
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH