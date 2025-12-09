Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 114vom 09.12.2025
34 Min.
Ab 6

Als Vivian durch einen Anruf aufgewühlt ist, vermutet die Belegschaft weitere Sparmaßnahmen. Tatsächlich hat sich aber Vivians Vater Georg angekündigt, um sein Erbe zu regeln. Weil Timmy nach dem Streit seiner Eltern erst dann wieder aus dem Sägewerk-Büro kommen will, wenn die beiden sich vertragen, einigen sich Erik und Mona auf einen Kompromiss. Dr. Berg hat eine Idee, was Wemuth zum Abschied bekommen könnte. Um den Plan umzusetzen, müssen sie Wemuth aber erst einmal ablenken.

