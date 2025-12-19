Die Spreewaldklinik
Folge 122: Unverhofft kommt oft
34 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 6
Nach Gittas Andeutungen will Lea dem Verdacht, dass Erik nicht Timmys Vater ist, wieder nachgehen, doch Mona zwingt Gitta mittels Erpressung zum Schweigen. Da werden Monas Pläne von jemand anderem bedroht. Radu und Nico wundern sich über Martin Biebers plötzliche Schmerzen in seinem operierten Bein. Bald deutet sich an, dass der Patient ihnen etwas verheimlicht. Kai findet im Sägewerk einen positiven Schwangerschaftstest im Müll - und Andreja leidet offenbar unter Übelkeit.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH