SAT.1 Staffel 2 Folge 55 vom 12.09.2025
35 Min. Folge vom 12.09.2025 Ab 6

Lea merkt durch einen Migräneanfall, wie sehr sie unter Druck steht, weil Radu will, dass Nico endlich die Wahrheit erfährt, sobald sie zurück ist. Paul erkennt, dass er für seine Ehe kämpfen muss - umso größer der Schock, als Doreen nach ihrer Rückkehr gesteht, dass sie jemand Neues kennengelernt hat. Währenddessen bricht Kai erneut zusammen.

SAT.1
