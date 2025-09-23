Die Spreewaldklinik
Folge 62: Börnow ist Heimat
34 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 6
Gitta überführt Dr. Wemuth als schlafwandelnden "Dr. Chamberlain" und Nico schöpft Trost bei Doreen und Radu, der jedoch um seine Karriere als Chirurg bangen muss. Währenddessen hält sich Lea schweren Herzens daran, Nico ihren Raum zu lassen und so trifft es sie hart, als Doreen wieder Zugang zu Nico findet. Als Nico Lea endgültig abweist, will Lea Börnow ganz verlassen. Erst durch Dr. Berg und kleinen Gesten aus dem Ort erkennt Lea, wie viel Börnow ihr bedeutet.
