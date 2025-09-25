Die Spreewaldklinik
Folge 64: Schuldfrage
34 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 6
Während Lea und Erik sich schweren Herzens voneinander abgrenzen, versuchen Andreja und Kai nach einem klärenden Gespräch professionell zu bleiben - doch ein impulsiver Kuss bringt alles wieder durcheinander. Nico erinnert sich nun an den Unfall und stellt Paul wütend zur Rede. Sie will sich selbst anzeigen. Doreen versucht vergeblich sie umzustimmen und Nico bricht den Kontakt zu Paul ab. Auch Radu muss sie die Wahrheit gestehen: Sie saß am Steuer.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH