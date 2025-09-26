Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Das perfekt Paar?

SAT.1Staffel 2Folge 65vom 26.09.2025
Das perfekt Paar?

Die Spreewaldklinik

Folge 65: Das perfekt Paar?

34 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 6

Nach Nicos Geständnis ist Radu tief bestürzt. Während Nico auf Verzeihung hofft, wächst Radus Angst, durch seine Handverletzung seine Karriere als Chirurg zu verlieren. Unterdessen glaubt Dr. Berg, Robert ernähre sich gesünder als sie, und will ihn beeindrucken - indem sie für ihn kocht. Mona will sich ihre Gefühle für Erik nicht eingestehen, versucht aber, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das klappt nur mäßig - bis ein folgenreiches Missgeschick passiert.

