Die Spreewaldklinik
Folge 73: Klartext
34 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 6
Lea übernimmt Monas Vertretung bei einer OP, nachdem diese behauptet hat, keine Betreuung für Timmy zu haben. Als Monas Lüge auffliegt und Lea sie darauf anspricht, stellt Mona Lea bei Erik als eifersüchtig dar. Unterdessen versucht Dr. Berg, nach Wemuths Kündigung einen weiteren Personalabbau zu verhindern und sich beim Inhaber der Rehaklinik zu profilieren - doch dessen Tochter kämpft mit schweren Schwangerschaftskomplikationen ...
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH