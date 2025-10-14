Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 2Folge 76vom 14.10.2025
Folge 76: Ein schwarzer Tag

34 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 6

Weil sie Lea von Monas Affäre erzählt hat, fürchtet Gitta, dass Mona im Gegenzug ihren Betrug verraten könnte. Lea ist aufgewühlt und zusätzlich genervt von ihrem kaputten Fahrrad. Zum Glück ist Mark zur Stelle. Radu quält sich vor Langeweile wegen der langsamen Genesung seiner Hand. Als Nico dann auch noch die gemeinsame Mittagspause absagt, versucht Fiona, ihn abzulenken, was bei Nico nicht unbemerkt bleibt ...

