Die Spreewaldklinik
34 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Obwohl Paul seine Wut über Koschwitz kaum zurückhalten kann, sucht er nach einer rationalen Lösung. Unerwartete Hilfe bekommt er von Doreen, die dabei aber versehentlich seinen Plan durchkreuzt. Fiona und Mark nehmen eine scheinbar vornehme Seniorin auf, die ein schweres Geheimnis im Gepäck hat. Erik ist über Monas Entscheidung, mit Timmy in Börnow zu bleiben, erleichtert und träumt mit ihr von einer gemeinsamen Zukunft - bis unschöne Erinnerungen hochkommen ...
