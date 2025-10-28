Die Spreewaldklinik
Folge 86: Erpressung
34 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 6
Dr. Wemuth will eine Ankündigung machen und Dr. Berg fürchtet, dass er ihre Beziehung zu Robert publik machen möchte. Unterdessen ist Gitta total neben der Spur und zeigt sich ungewöhnlich nachsichtig, was Nico ein Rätsel aufgibt. Mark möchte die verkrampfte Situation zwischen sich und Lea lösen und bittet sie um Unterstützung bei der Patientin Hannah Gottschalk. Stattdessen geraten sie bei der Diagnosestellung aneinander - und die Situation eskaliert, als Hannahs Ex auftaucht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH