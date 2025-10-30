Die Spreewaldklinik
Folge 88: Am Anschlag
34 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 6
Während eines Streits mit Mark hat Mirko Gottschalk eine Waffe gezogen und versehentlich seine Frau Hannah angeschossen - ein Schock, der eine weitere irrationale Handlung bei ihm auslöst: Um Druck auf Mark auszuüben, damit er Hannah in der Not-OP das Leben rettet, nimmt Mirko Vivian als Geisel. Von den dramatischen Ereignissen in der Klinik abgeschottet, lässt Kai in Andrejas Abwesenheit im Sägewerk eine Pastete im Ofen verkokeln. Ob er das Missgeschick vertuschen kann?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH