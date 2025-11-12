Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Heimlichkeiten

SAT.1Staffel 2Folge 97vom 12.11.2025
Heimlichkeiten

Folge 97: Heimlichkeiten

34 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6

Radu soll für Wemuth zusammen mit Mark den kleinen Lio operieren, hat aber Zweifel, ob er der Aufgabe nach seiner Handverletzung gewachsen ist. Auch Lios Mutter äußert Bedenken. Lea befürchtet, dass Vera, die zu Besuch kommt, wieder Streit mit Stefan hat. Indessen vergeigt Mark das Kennenlernen mit ihr. Doreen macht sich Sorgen darüber, wie sie und Paul nach dem Bauskandal ihre Kredite abbezahlen sollen. Paul hingegen rechnet schon bald mit neuen Aufträgen.

